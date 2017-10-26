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Fransa'da skandal! Teröristlerin yüzde 20'si...

Fransa'da terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan Fransızların yüzde 20'sinin hala devletten sosyal yardım aldığı belirlendi. Tutarı yaklaşık 2 milyon avroyu bulan sosyal yardımların, bu kişilerin akrabaları tarafından alınarak yasa dışı yollarla kendilerine veya örgüte yollandığı tespit edildi

Fransa'da skandal! Teröristlerin yüzde 20'si...

Fransa'da terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan Fransızların yüzde 20'sinin hala devletten sosyal yardım aldığı belirlendi. Tutarı yaklaşık 2 milyon avroyu bulan sosyal yardımların, bu kişilerin akrabaları tarafından alınarak yasa dışı yollarla kendilerine veya örgüte yollandığı tespit edildi

26 Ekim 2017 Perşembe 20:14
Fransa'da skandal! Teröristlerin yüzde 20'si...
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TERÖR örgütü DEAŞ'a katılan Fransızların, Suriye ve  Irak'tayken devletten sosyal yardım almaya devam ettiği ortaya çıktı. 
 
Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, DEAŞ'e katılan Fransızların  yüzde 20'sinin, örgüte katılmadan önce devletten aldıkları sosyal yardımları,  Suriye ve Irak'tayken de almaya devam ettiği bildirildi.
Normal şartlarda kişinin kimliğini ibraz ederek bizzat kendisinin  alabileceği yardımların, çeşitli yöntemlerle teröristlerin yakınları tarafından  alındığı, Suriye ve Irak'ta örgüt bünyesinde savaşan yakınlarına gönderildiği  bilgisi paylaşıldı.
 
Yardımların havale yoluyla teröristlere ulaştırıldığına dikkat çekilen  haberde, 2016'da bu bağlamda 420 yasa dışı havalenin gerçekleştiği ve bu  işlemleri yapan 190 kişinin tespit edildiği vurgulandı.
 
Haberde, soruşturmayı yürüten polislerin, ilgili kişilerin sosyal  yardım alamaması ve söz konusu havalelerin engellenmesi için ilgili kurumlara  isim listesi gönderdiği ifade edildi.
 
Bu şekilde Fransa'dan dolaylı olarak örgüt saflarına giden miktarın 2  milyon avroyu bulduğu tahmin ediliyor. Fransız teröristlerin savaş esnasında  hiçbir gelir kaynağı olmadığı için bu yöntemle kendilerini finanse ettikleri  belirtiliyor.
 
Fransa'da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra  Avrupa'dan 3 bin, Fransa'dan 700 kişinin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı  bildirilmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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