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Fransa'da onbinlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa'da, hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarını protesto için 130'dan fazla kentte düzenlenen grev ve gösterilere onbinlerce kişi katılırken, başkent Paris'teki yürüyüşte şiddet olayları yaşandı

Fransa'da onbinlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa'da, hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarını protesto için 130'dan fazla kentte düzenlenen grev ve gösterilere onbinlerce kişi katılırken, başkent Paris'teki yürüyüşte şiddet olayları yaşandı

19 Nisan 2018 Perşembe 20:38
Fransa'da onbinlerce kişi sokaklara döküldü
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ÜLKENİN en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonunun (CGT), çok  sayıda sendikanın desteğiyle "Mücadeleyi Birleştirme" sloganıyla düzenlediği grev  ve gösteri çağrısına 130'dan fazla kentte katılım oldu.

Demiryolu, sağlık, enerji, temizlik, havacılık, posta işletmeleri,  eğitim ve kamu çalışanları ile öğrenciler gösterilere katıldı.

Başkent Paris'te Montparnasse Meydanı'ndan İtalya Meydanı'na kadar  yürüyen göstericilere CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez ve çok sayıda  siyasetçi destek verdi.

Polis, gösteriye 15 bin 300, organizasyon komitesi ise 45 bin kişinin  katıldığını açıkladı.

Ülkenin farklı bölgelerinde üniversiteleri blokaj eden öğrenciler de  yürüyüşe katıldı. Sorbonne başta olmak üzere farklı üniversitelerden gelen  öğrencilerin de bulunduğu grubun yürüyüş güzergahından çıkmaya çalışması üzerine  gerginlik yaşandı. Gerginliğin artması nedeniyle polis, göstericileri dağıtmak  için göz yaşartıcı gaz, biber gazı ve tazyikli su kullandı. Bu arada, çok sayıda  iş yeri ve otobüs durakları zarar gördü, bir otelin giriş kapısı da kırıldı.

Grev nedeniyle Paris yakınlarındaki Versay Sarayı'nın da ziyarete  kapatıldığı duyuruldu.

Ülkenin güneyindeki Marsilya şehrinde de Boyun Eğmeyen Fransa (LFI)  Partisi Başkanı Jean-Luc Melenchon'un da katılarak destek verdiği gösteriye,  Valilik 5 bin 500, organizasyon komitesi ise 65 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ülkenin Dieppe, Rennes, Rouen, Lyon, Nantes, Bordeaux ve Strasbourg  kentlerinde düzenlenen gösterilerin katılımcı sayısı bakımından öne çıktığı  belirtildi.

Hükümetin reform ve kemer sıkma politikaları çerçevesinde çok sayıda  sektörde planlanan değişiklikler nedeniyle ülkede bir süredir grev ve gösteriler  düzenleniyor. Kademeli olarak adlandırılan haftanın belli günleri düzenlenen  grevler dışında, 22 Mart'ta genel grev düzenlenmiş ve buna 500 bin kişinin  katıldığı açıklanmıştı.

Havacılık, demiryolu ve enerji sektörlerinin haziran ayının sonuna  kadar grevlere devam edeceği açıklanırken, üniversitelerde devam eden blokaj  eylemlerinin sertleşeceği iddia ediliyor.

Ülkede 5 üniversitenin tamamen, 50'ye yakın üniversite veya fakültenin  de kısmen kapatılarak eğitime engel olunduğu öğrenildi.

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FransaParisGenel İş Konfederasyonunun
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