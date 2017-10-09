Fransa'da memurlar greve gidiyor

FRANSA'DA yarın ülke çapında memurlar grev yapacak. Memur sendikaları tarafından yapılan grev çağrısında, hükümetin iktidara geldiği günden bu yana işten çıkarmalar da dahil il olmak üzere memurlara tanınan bazı hakları yok saymak istemesinin memur sendikalarını harekete geçirdiği belirtildi. Hükümetin bazı iş kollarında azaltmaya giderek çalışanların işine son vermesini protesto etmek üzere yarın ülke genelinde yapılacak greve yaklaşık 5,4 milyon memurun büyük bir kısmının katılması bekleniyor.

Ülke genelinde düzenlenecek greve başta demiryolu çalışanları olmak üzere havalimanı çalışanlarının da katılması nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanması bekleniyor.

