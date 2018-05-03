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Fransa'da grevler devam ediyor! Paris'te hayat durdu

Fransa'da demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle Paris ve çevresinde tren seferlerinin yarısının iptal edildiği açıklandı

Fransa'da grevler devam ediyor! Paris'te hayat durdu

Fransa'da demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle Paris ve çevresinde tren seferlerinin yarısının iptal edildiği açıklandı

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:27
Fransa'da grevler devam ediyor! Paris'te hayat durdu
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ULUSAL Demiryolu İdaresi (SNCF) tarafından yapılan yazılı açıklamada,  ülke genelinde devam eden grevlerin tren seferlerine etkisi değerlendirildi.
 
Açıklamada, 23 Mart'ta başlayan ve haftada iki gün olmak üzere  kademeli şekilde gidilen grevlerin 7'incisine katılımın arttığı kaydedildi. Buna  göre, ülke genelinde yarın demiryolu ulaşımında önemli aksaklıkların meydana  gelmesinin beklendiği, Paris ve çevresinde ise tren seferlerinin yarısının iptal  edildiği bilgisi verildi.
SNCF yönetimi, yarınki grev nedeniyle ülke genelinde hızlı trenlerin  yarısı, bölgesel ve ulusal çapta hizmet veren trenlerin yüzde 45'i, banliyö ve  uluslararası trenlerin ise yarıya yakınının iptal edildiğini açıkladı.
 
 Bu arada demiryolu çalışanları, çok sayıda sendikanın çağrısıyla gün  boyu ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenledi. Başkent Paris'te Askeri  Okul yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, sis bombaları ve meşalelerle greve  devam ve reform planının iptali sloganları attı. Başbakanlık binası yakınında  toplanan göstericiler, sendika temsilcileri ve Başbakan Edouard Philippe arasında  pazartesi günü yapılacak görüşme öncesi kararlılık mesajı verildiğini duyurdu.
 
Enerji sektörü grevleri
 
Grevlerin devam ettiği bir başka sektör olan elektrik ve gaz  çalışanlarının ise 300 bin hanenin elektrik sayacını kapattığı açıklandı.
 
Güneydoğu Fransa'da bulunan Savoie bölgesinde etkili olan sayaç  kapatma ve elektrik kontörünü kapatma eylemleri nedeniyle Chambery şehrindeki  tren garının elektriksiz kaldığı belirtildi.
 
Grevci enerji sektörü çalışanları daha önce de Bordeaux kentinin tren  garının elektriğini kesmişti. Fransa'da enerji sektörü çalışanları, çalışma  şartlarının iyileştirilmesi talebiyle haziran sonuna kadar grev ve "belirli  adreslerin elektriğini kesme" eyleminde bulunulacağını açıklamıştı.
 
Air France uçuşları iptal
 
Havacılık sektöründe ise grevler, ulusal havayolu şirketi Air France  uçuşlarının iptaline neden oldu. Air France yönetimi, çalışanların yüzde 6  oranında ücretlere zam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle  sürdürdükleri grev nedeniyle yarınki uçuşların ortalama yüzde 25'inin iptal  edildiği bilgisini paylaştı.
 
Açıklamada, Air France'in uzun ve kısa mesafe uçuşlarının yüzde  20'sinin, orta mesafe uçuşlarının ise yüzde 35'inin iptal edildiği duyuruldu.
 
Air France yönetimine karşı 11 sendika tarafından pilotlar, kabin ve  yer hizmetleri çalışanlarının başlattığı grevde şimdiye kadar aralıklı olarak 12  gün iş bırakılırken, şirketin Genel Müdürü Jean-Marc Janaillac, pazarlıklar  başarılı sonuçlanmazsa istifa edebileceğini açıklamıştı.
 
Şirket yönetimi, grevler nedeniyle Air France'ın imajı ve mali  durumunun tehdit altında olduğunu açıklamış, grevlerin Fransa turizmine de önemli  ölçüde olumsuz yansıdığı bildirilmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
FransaDemiryolu
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