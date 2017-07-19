Fransa'da, Genelkurmay Başkanlığına François Lecointre atandı.

CASTANER , "Lecointre'in sahadaki tecrübesi ve mücadelesi bizim için önemli." dedi.Lecointre, eski başbakanlardan Bernard Cazeneuve, Manuel Valls ve mevcut Başbakan Edouard Philippe'in Başbakanlık bünyesindeki askeri birim özel kalem müdürlüğü görevini yürütmüştü.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile savunma harcamaları konusunda görüş ayrılığına düşen Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, bu sabah Macron'a istifa dilekçesini sunmuştu.Cumhurbaşkanı Macron da Villiers'ın istifasını kabul etmişti. De Villiers istifa dilekçesinde, "Oldukça zor görevler üstlenen ordunun yeniden yapılandırılarak modernleşmesi için çaba gösterdim ancak bunu sürdürmenin artık mümkün olmadığını düşündüğümden istifa ediyorum." ifadesini kullanmıştı.Macron, bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile aynı vizyonu paylaşmayan Genelkurmay Başkanı değişmeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.