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Fransa'da Çinli öğrencilere otomobille saldırı: 3 yaralı

Fransa'nın Toulouse kentinde Çinli öğrencilerin üzerine aracını süren 28 yaşındaki sürücü, 3 kişiyi yaraladı

Fransa'da Çinli öğrencilere otomobille saldırı: 3 yaralı

Fransa'nın Toulouse kentinde Çinli öğrencilerin üzerine aracını süren 28 yaşındaki sürücü, 3 kişiyi yaraladı

11 Kasım 2017 Cumartesi 08:01
Fransa'da Çinli öğrencilere otomobille saldırı: 3 yaralı
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FRANSA'NIN Toulouse kentinde bir sürücüsü aracını öğrencilerin üzerine sürdü, olayda 3 kişi yaralandı.

ÖĞRENCİLER ÇİN KÖKENLİ

Edinilen bilgiye göre,  Fransa'nın  Toulouse kentinde bir sürücü aracını öğrencilerin üzerine sürdü. Yetkililer, 2 'sinin durumu ağır olmak üzere 3 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca öğrencilerin  Çin kökenli olduğu belirtildi. Olay sonrası 28 yaşındaki sürücünün tutuklandığı bildirildi.

"TERÖRLE BAĞLANTISI YOK"

Savcı Pierre Yves Couilleau,  Toulouse kentinde 3  Çin kökenli öğrencinin yaralanmasına neden araç saldırısında, herhangi bir terör bağlantısı bulunmadığını açıkladı. Savcı Couilleau yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki saldırganın uyuşturucu kullanma suçundan sicil kaydı bulunduğunu ve şizofren hastası olduğunu belirtti.

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