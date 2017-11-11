Fransa'da Çinli öğrencilere otomobille saldırı: 3 yaralı

FRANSA'NIN Toulouse kentinde bir sürücüsü aracını öğrencilerin üzerine sürdü, olayda 3 kişi yaralandı.

ÖĞRENCİLER ÇİN KÖKENLİ

Edinilen bilgiye göre, Fransa'nın Toulouse kentinde bir sürücü aracını öğrencilerin üzerine sürdü. Yetkililer, 2 'sinin durumu ağır olmak üzere 3 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca öğrencilerin Çin kökenli olduğu belirtildi. Olay sonrası 28 yaşındaki sürücünün tutuklandığı bildirildi.

"TERÖRLE BAĞLANTISI YOK"

Savcı Pierre Yves Couilleau, Toulouse kentinde 3 Çin kökenli öğrencinin yaralanmasına neden araç saldırısında, herhangi bir terör bağlantısı bulunmadığını açıkladı. Savcı Couilleau yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki saldırganın uyuşturucu kullanma suçundan sicil kaydı bulunduğunu ve şizofren hastası olduğunu belirtti.