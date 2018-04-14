Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Askeri operasyon emri verdim

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de askeri operasyon emri verdiğini açıkladı.Fransa'dan yapılan açıklamada "7 Nisan'da kırmızı çizgi aşıldı." denildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, savaş kabinesini topladı

İŞTE MACRON'UN AÇIKLAMASINDAN SATIR BAŞLARI

7 Nisan 2018 Cumartesi günü Duma'da, düzinelerce erkek, kadın ve çocuk, uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden kimyasal silahlarla katledildi.

Suriye rejiminin gerçekleri ve sorumluluğu kuşkusuzdur. Mayıs 2017'de Fransa tarafından belirlenen kırmızı hat geçildi. Bu yüzden, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile koalisyonun uluslararası bir operasyonunun bir parçası olarak ve Suriye rejiminin gizli kimyasal cephaneliğine yönelik olarak Fransız silahlı kuvvetlerinin bu gece müdahale etmesini emrettim. Yanıtımız, kimyasal silahların üretimi ve kullanımı için Suriye rejiminin yetenekleri ile sınırlı kalmıştır.

Suriye halkı ve güvenliğimiz için acil bir tehlike olan kimyasal silah kullanımının önemsizleştirilmesine tahammül edemeyiz. Fransa ve ortakları, bugüne kadar, Birleşmiş Milletler'deki çabalarını, uluslararası bir mekanizmanın kurulmasına, cezasız kalmanın önlenmesine ve Suriye rejiminin yeniden suç işlemesine izin vermeyecek.