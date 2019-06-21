Fotoğraftaki genç sevgililer ormanda kanlar içinde bulundu

HİNDİSTAN'ın Lilasar köyünde yaşayan 23 yaşındakikadın ve eski sevgilisikafalarına tabanca sayayıp çektikleri selfieden sonra birbirlerinin kafasına sıkarak intihar etti. Yerel kaynaknaklar, Bhanwarlal Mundhan'ın ismi açıklanmayan genç kadınla uzun süre bir birlerini sevdiklerini ama kadının iki ay önce başka bir adam ile evlendiklerini söyledi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, intihardan önce genç kadının Mundhan'nın yaşadığı köye geldi.Çift daha sonra köyün yakının da bulunan bir ormanlığa gitti. Çiftkafalarına silah dayayıpfotoğrafçekti. Mundhan, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

KARDEŞİ POLİSE HABER VERDİ

Mundhan'ın olaydan önde kardeşini arayarak sevdiği kadınla intihar edeceğinisöylediği belirtildi.Ağabeyinin bu telefonu üzerine kardeşi polise başvurarak yardım istedi. Polis ertesi sabah genç çifti başlarından vurulmuş halde ormanlık alanda buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mundhan ölümlerinden kimsenin sorumlu olmadığını dair bir video çektiği ortaya çıktı.