Fosil yakıtlı araçlar Paris’e giremeyecek

FRANCEİNFO Radyo kanalına açıklamalarda bulunan Paris Belediyesinin Ulaştırma ve Yollardan Sorumlu Yöneticisi Christophe Najdovski, şehirde hava kirliliğini önlemek üzere yeni kısıtlamalar getirdiklerini belirtti. Najdovski, dizel araçların şehre girişinin 2025’e kadar yasaklanacağını ifade ederek, 2030 yılı itibariyle de benzinli araçların girişinin yasaklanacağını söyledi.

Son yıllarda artan hava kirliliği sorunuyla karşı karşıya kalan Paris’te belediye, birkaç gün boyunca toplu taşıtları ücretsiz yaparak hava kirliliğini önlemeye çalışıyor. Öte yandan, yüzde 60’ı araç sahibi olmayan Parislilerin otomobil yerine toplu taşıma, bisiklet gibi araçları kullanmayı tercih ettiği belirtiliyor.

