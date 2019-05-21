Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti

GEÇEN sene geçirdiği rahatsızlık sonucu akciğer nakli gerçekleştirilen Niki Lauda, o günden beri hiç padoğa gelmedi. Lauda, akciğer nakli sonrası grip enfeksiyonu geçirmiş ve 2019'un başında tekrar hastaneye kaldırılmıştı. 70 yaşındaki Lauda'nın son günlerde böbrek problemleriyle boğuştuğu söylentileri vardı. Formula 1'in efsane pilotları arasında gösterilen Lauda'nın ailesi bugün bir açıklama yayınladı ve Lauda'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ailesinden yapılan açıklamada Lauda'nın pazartesi günü 'huzur içerisinde' hayatını kaybettiğine yer verildi ve şöyle denildi: "Niki bir rol model ve baz noktasıydı. Halktan uzakta ise sevgi dolu, sevecen bir eş, baba ve büyükbabaydı. Çok özlenecek." Daha sonra Mercedes Formula 1 takımı yöneticilerinden olan Lauda, ​​1975, 1977 ve 1984'te Formula 1 dünya şampiyonu olmuştu.