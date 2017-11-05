Flaş iddia! 'NATO sivilleri vurdu'

Kunduz'daki Kumando Birlikleri Sözcüsü Cavid Selim ise saldırıda ölenlerin Taliban üyesi olduğunu söyledi.

Kunduz İl Şura Vekili Huş Ahmad Nasratyar, dün gece saatlerinde NATO uçaklarının ilçeyi bombaladığını iddia etti. Saldırıda 14 sivilin öldüğünü ifade eden Nasratyar, ölenlerin arasında 3 çocuğun da bulunduğunu kaydetti.

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