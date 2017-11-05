Flaş iddia! 'NATO sivilleri vurdu'

NATO kuvvetlerinin, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Çardere ilçesinde düzenlediği hava saldırısında sivilleri vurduğu ileri sürüldü.
Kunduz İl Şura Vekili Huş Ahmad Nasratyar, dün gece saatlerinde NATO uçaklarının ilçeyi bombaladığını iddia etti.
Saldırıda 14 sivilin öldüğünü ifade eden Nasratyar, ölenlerin arasında 3 çocuğun da bulunduğunu kaydetti.
Kunduz'daki Kumando Birlikleri Sözcüsü Cavid Selim ise saldırıda ölenlerin Taliban üyesi olduğunu söyledi.
Selim, söz konusu operasyonda yaklaşık 50 örgüt militanının öldürüldüğünü aktardı.
NATO'dan henüz açıklama yapılmadı.
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