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Flaş gelişme! Barzani son sözünü söyledi: Referandum yarın yapılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumunun yarın yapılacağını tekrarlayarak nihai kararlarını bildirdi

Flaş gelişme! Barzani son sözünü söyledi: Referandum yarın yapılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumunun yarın yapılacağını tekrarlayarak nihai kararlarını bildirdi

24 Eylül 2017 Pazar 17:07
Flaş gelişme! Barzani son sözünü söyledi: Referandum yarın yapılacak
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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı  Mesut Barzani, anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumunun yarın yapılacağını tekrarladı.

REFERANDUMU KONUŞTULAR

Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin  Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda  Birleşmiş Milletler ( BM)  Irak Temsilcisi Jan Kubis'i kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, Barzani ve Kubis'in yarın yapılması planlanan referandumu ele aldıkları ifade edildi.

"GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Açıklamaya göre, uluslararası toplum ve  BM'nin referandumun iptal edilmesi çağrıları hakkında Barzani, Kubis'e, "referandumun demokrasinin en sade hali olduğunu belirterek, halkın kararını verdiğini, bundan geri dönüş olmayacağını ve 25  Eylül'de referandumun sonuçlanacağını" söyledi.

Barzani ayrıca " Bağdat ile görüşmelere açık olduklarını, kapıların kapatılmadığını, sınır ve diğer meseleleri çatışmadan uzak barışçıl bir ortamda görüşebileceklerini" kaydetti.

TARTIŞMALI REFERANDUM KARARI

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25  Eylül'de  Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş,  Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.

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