Flaş Brexit kararı! Kabul edildi...

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti

Flaş Brexit kararı! Kabul edildi...
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İŞÇİ Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve  anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif bu akşam yapılan oylamada  310'a karşı 318 oyla kabul edildi.
 
Teklif bugün parlamentoda görüşülen önergeye ''Parlamento  İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve  olmaksızın ayrılmasını reddeder.'' ifadesini ilave ediyor.
Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit  anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi  talep etmesini öngörüyor.
 
Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde  baskı oluşturması bekleniyor.
 
İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması  gerekiyor.
 
 

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