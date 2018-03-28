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Flaş açıklama! Sınır dışı edilecek

Karadağ hükümeti, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın zehirlenmesi dolayısıyla bir Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu

Flaş açıklama! Sınır dışı edilecek

Karadağ hükümeti, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın zehirlenmesi dolayısıyla bir Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu

28 Mart 2018 Çarşamba 20:11
Flaş açıklama! Sınır dışı edilecek
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KARADAĞ hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Podgorica  Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatın, yedi gün içinde ülkeyi terk etmesinin  istendiği belirtildi.
 
Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliğinin konu hakkında bilgilendirildiği  kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Karadağ, söz konusu kararı müttefikleri ile dayanışma göstermek  amacıyla almıştır. Karar, Rusya'nın faaliyetleri ve hükümetimizin kınadığı sinir  gazı saldırısına yönelik Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin aldığı önlemler  çerçevesinde alınmıştır."
 
Hükümet ayrıca, Rusya'nın ülkedeki fahri konsolosluklarının faaliyet  göstermesine yönelik onayını da geri çektiğini bildirdi.
 
Malta, Moskova Büyükelçisini geri çağırdı
 
Öte yandan Malta, Moskova Büyükelçisi Carmel Brincat'ı, Salisbury  saldırısı hakkında siyasi istişareler için geri çağırdı.
 
Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanlığından yapılan  yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Salisbury saldırısıyla ilgili olarak Malta hükümeti, ortak  güvenliğimize yönelik bu ciddi meydan okuma karşısında Birleşik Krallık'la tam  dayanışma göstermektedir. Malta hükümeti, Salisbury saldırısını en kuvvetli  şekilde kınamaktadır."
 
Malta'nın Birleşik Krallık'ın olaydan Rusya'nın sorumlu olduğu  şeklindeki değerlendirmelerine katıldığı belirtilen açıklamada, "Bu sebeple,  Malta hükümeti Malta'nın Moskova Büyükelçisi Brincat'ı siyasi istişareler için  geri çağırmaya karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
 
Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin  arkasında Rusya olduğuna kesin gözüyle bakan bazı NATO ve AB üyesi ülkeler, Rus  diplomatları sınır dışı ederek Moskova yönetimine tepki göstermeye devam ediyor.
 

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