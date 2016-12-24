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Flaş açıklama: İsrail'e büyük bir tokat!

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın alınmasını, "İsrail politikasına büyük bir tokat" olarak nitelendirdi

Flaş açıklama: İsrail'e büyük bir tokat!

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın alınmasını, "İsrail politikasına büyük bir tokat" olarak nitelendirdi

24 Aralık 2016 Cumartesi 09:10
Flaş açıklama: İsrail'e büyük bir tokat!
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FİLİSTİN resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı  Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "BMGK'nın kararı, İsrail  politikasına büyük bir tokattır." ifadesine yer verdi.
 Ebu Redine, bu kararla İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin  uluslararası düzeyde kınandığı ve iki devletli çözüme güçlü destek verildiğini  belirtti.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise  kararın, BMGK'dan çıkan en önemli kararlardan biri olduğunu vurguladı.
Ureykat, Filistin resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bu tarihi  bir karar, barış ve güvenliğin zaferidir. Karar, barış ve güvenliğin, yerleşim  birimleri, adam öldürme, abluka ve terörle değil, işgalin sona ermesi, Filistin  devletinin kurulması ve askıda kalan sorunların çözümüyle gerçekleşeceği konusunda uluslararası görüş birliğini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
 FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de AA muhabirine yaptığı  açıklamada, kararın son derece önemli olduğunu dile getirdi.
Aşravi,  "Kararın, uluslararası kanunlara göre barış fırsatını yok  eden yerleşim birimlerini yasa dışı ve savaş suçu kabul etmesi gerekirdi. Bu gibi  kararların İsrail'i caydırmayacağını biliyoruz ancak bunlar dünyanın, yerleşim  birimlerine razı olmadığını gösteriyor. Yerleşim birimlerinin devam etmesi, bölge ve dünya için çok tehlikeli." diye konuştu.
 Filistin'in Kahire Büyükelçisi Cemal Şevbeki de söz konusu kararı  "tarihi" olarak yorumladı. Şevbeki, kararın İsrail için bağlayıcı olduğunu ve  Filistin devletinin kurulmasında kendilerine yardım edeceğini söyledi.
 BMGK'da İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı  tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14  oyla kabul edilmişti.
 Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran  ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto  eden ABD, ilk defa çekimser oy kullanmıştı. ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanması, kararın geçmesinde etkili olmuştu.

 
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Anahtar Kelimeler:
FilistinBirleşmiş MilletlerIsrail
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