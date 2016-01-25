Fırtına 30 can aldı

ABD'nin 11 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan fırtına ve yoğun kar yağışı hayatı adeta felç etti. Yetkililer, dün 19 olarak açıkladıkları fırtınadan ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Ölü sayısındaki artış daha çok, kürekle kar temizlemeye çalışanların kalp krizi geçirmesinden kaynaklandı.

Tarihinde kaydedilen ikinci en şiddetli kar fırtınasının görüldüğü New York'ta kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı. Araçların trafiğe çıkışına izin verilmediği, tren ve otobüs seferlerinin iptal ediliği kentte bugün hayatın kısmen normale dönmesi bekleniyor.

Broadway gösterileri ve kenteki tüm etkinlikler kar fırtınası nedeniyle tehir edilirken, iptal edilen uçak seferlerinin sayısı 12 bini buldu. New Jersey'de kar fırtınası yüzünden güvenlik gerekçesiyle kapatılan tünel ve köprüler yeniden açılırken, okulların pazartesi de kapalı kalacağı duyuruldu.

Başkent Washington'da hava muhalefeti nedeniyle cuma günü kapalı tutulan okullar ve resmi daireler, kar temizleme çalışmaları gerekçesiyle pazartesi günü de kapalı olacak.

New York'ta okullar, devlet daireleri, New York Borsası, Broadway gösterileri pazartesi günü itibariyle normal hizmet programlarına dönecek.