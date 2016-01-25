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Fırtına 30 can aldı

ABD'nin doğusunda etkili olan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Fırtına 30 can aldı

ABD'nin doğusunda etkili olan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:38
Fırtına 30 can aldı
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ABD'nin 11 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan  fırtına ve yoğun kar yağışı hayatı adeta felç etti. Yetkililer, dün 19 olarak  açıkladıkları fırtınadan ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Ölü  sayısındaki artış daha çok, kürekle kar temizlemeye çalışanların kalp krizi  geçirmesinden kaynaklandı.
 
Tarihinde kaydedilen ikinci en şiddetli kar fırtınasının görüldüğü New  York'ta kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı. Araçların trafiğe çıkışına izin  verilmediği, tren ve otobüs seferlerinin iptal ediliği kentte bugün hayatın  kısmen normale dönmesi bekleniyor.
 
Broadway gösterileri ve kenteki tüm etkinlikler kar fırtınası  nedeniyle tehir edilirken, iptal edilen uçak seferlerinin sayısı 12 bini buldu.  New Jersey'de kar fırtınası yüzünden güvenlik gerekçesiyle kapatılan tünel ve  köprüler yeniden açılırken, okulların pazartesi de kapalı kalacağı duyuruldu.
 
Başkent Washington'da hava muhalefeti nedeniyle cuma günü kapalı  tutulan okullar ve resmi daireler, kar temizleme çalışmaları gerekçesiyle  pazartesi günü de kapalı olacak.
 
New York'ta okullar, devlet daireleri, New York Borsası, Broadway  gösterileri pazartesi günü itibariyle normal hizmet programlarına dönecek.
 
New York, Baltimore ve Philadelphia'da havaalanları kısıtlı hizmet  verirken, başkent Washington bölgesindeki havaalanları pazar günü kapalı kaldı.
  
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:56
Anahtar Kelimeler:
Fırtına 30 Can AldıNew YorkBaltimorePhiladelphiaABD
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