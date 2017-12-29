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Fırsat bildi! Küçük kızı arabada yalnız görünce kaçırmaya çalıştı

Avustralya'da annesinin kısa süreliğine arabada yalnız bıraktığı 8 yaşındaki çocuğu kaçırmak isteyen adam son anda amacına ulaşamadı. Polis, olayın güvenlik kamerası görüntülerini uyarı amaçlı yayınladı

Fırsat bildi! Küçük kızı arabada yalnız görünce kaçırmaya çalıştı

Avustralya'da annesinin kısa süreliğine arabada yalnız bıraktığı 8 yaşındaki çocuğu kaçırmak isteyen adam son anda amacına ulaşamadı. Polis, olayın güvenlik kamerası görüntülerini uyarı amaçlı yayınladı

29 Aralık 2017 Cuma 12:24
Fırsat bildi! Küçük kızı arabada yalnız görünce kaçırmaya çalıştı
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AVUSTRALYA'DA annesinin arabada yalnız bıraktığı 8 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan adam son anda amacına ulaşamadı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

ÇOCUK ÇIĞLIK ATTI, PLANI BOZULDU

Görüntülerde kadının kısa süreliğine bir dükkana girmek için aracını terk ettiği görülüyor. O esnada aracın yanına park eden adam içeride tek başına oturan kız çocuğunu görünce o tarafa doğru yöneliyor. Kapıyı açıp çocuğa yöneldiği anda ise kızın çığlık atması üzerine planından vazgeçip tekrar arabasına yöneliyor. O esnada aracın yanından geçen bir başka kişinin de adamın çekinip geri dönmesinden etkili olduğu düşünülüyor.

VİDEO AİLELERİ UYARMAK İÇİN YAYINLANDI

Görüntüler Queensland polisi tarafından ebeveynleri uyarmak için yayınlandı. Anne-babalardan çocukları ile göz temasını kesmemelerini isteyen polis, söz konusu şahsı yakalamak için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Kadının bir otelin önüne park ettiği aracından diğer çocuğu yanına alarak sadece 30 saniyeliğine uzaklaştığı öğrenildi.

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