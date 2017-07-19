'Fırat Kılıcı'na 'ABD kalkanı'

SURİYE'NİN Rakka kentini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek bahanesiyle bir başka terör örgütü PKK/PYD'ye silah, mühimmat ve taktik destek sunan Pentagon, ortağını korumak için harekete geçti.



PLANI DEVREYE SOKTU



Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Münbiç'e müdahalesini bölgeye sevk ettiği ABD'li askerlerle geciktiren Washington yönetimi, şimdi de ülkenin kuzeyinin terör örgütü unsurlarından temizlemek adına düzenlenecek 'Fırat Kılıcı Harekâtı'nı baltalamak için 'fiili uçuşa yasak bölge' planını devreye soktu.



PYD işgalindeki topraklarda 3 hava üssü ve 8 askeri noktada özel birlikler bulunduran ABD, Rakka operasyonuna ağırlık verirken teröristleri ÖSO'dan korumak için yeni bir strateji üzerinde çalışmaya başladı.



TERÖRE ÜS KORUMASI



BasNews'e konuşan PYD'li bir kaynak, ABD'nin Hasekê'nin 40 kilometre batısında yeni bir askeri hava üssü inşa ettiğini söyledi. Rümeylan, Harap Işk ve DEAŞ'tan alınan Tabka'daki üs ile birlikte ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 3 hava üssüne sahip olduğuna dikkat çeken kaynak, Washington yönetiminin hedefinin uçuşa yasak bölge oluşturmak olduğunu itiraf etti.



Böylece Fırat'ın doğusundaki PYD'li teröristleri TSK ve ÖSO'nun saldırılarından koruyacak olan ABD, aynı zamanda Afrin'e düzenlenecek Fırat Kılıcı Harekâtı'nın da önüne geçmeye çalışacak.



MÜSLİM'İN RİCASI



RT Arapça'ya konuşan yerel kaynaklar da iddiayı doğrularken, oluşturulmak istenen fiili uçuşa yasak bölge talebinin terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'den geldiğini vurguladı. TSK'nın Karaçok'a düzenlediği operasyonun ardından ABD'ye seslenen Müslim, "Kuzey Suriye hava sahası uçuşa yasak bölge ilan edilsin" demişti.



Pentagon'un bölgedeki yeni hamlesinin farkında olan ÖSO'nun öncelikle Minak, Tel Rıfat, Dercemal ve Azez'in güneyindeki köyleri ele geçirerek Afrin'i tam anlamıyla kuşatmayı hedeflediği öğrenildi.



195 TIR SİLAH ULAŞTI



Rudaw'a konuşan ÖSO'ya bağlı El Mutesam Tugayı Komutanı Mısrefa Seceri operasyonun yakında başlayacağı sinyalini verdi. Söz konusu hedefleri geri alacaklarını belirten Seceri, "PYD, Arapların yaşadığı bu bölgeleri işgal etti ve müzakere yolu ile teslim etmeye yanaşmıyor'' ifadelerini kullandı.



Öte yandan, ABD'nin PYD'ye gönderdiği askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 195 TIR'ın Irak sınırından geçerek terör örgütü işgalindeki Haseke'ye girdiği öğrenildi. Konvoyda, yakıt tankerleri ve 'Stryker' zırhlı araçlar dikkati çekti.



TERÖR BAHANESİYLE PENTAGON KUZEYE YERLEŞİYOR



ABD, Suriye'nin kuzeyinde PKK/PD'nin işgal ettiği topraklara birlikleri ve hava üsleriyle yerleşmiş durumda. Rumeylan ve Harap Işk'taki hava üsleriyle bölgenin kontrolü için ilk adımı atan Pentagon, DEAŞ'tan alınan Tabka'daki üs ve Haseke'nin batısında kurmaya başladığı üs ile birlikte PYD için güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. Washington'ın bölgede ayrıca Tel Beyder, Tel Temir, Şeddadi, Ayn Dadat, Uşariye, Miştanur Tepesi, Ayn İsa ve Sept beldesinde de dönüşümü kolay fabrikalar, konut alanları ya da PKK/PYD'nin kamplarından oluşan askeri merkezleri bulunuyor.