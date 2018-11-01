Filmlere konu olacak kurtuluş! Hayatta kalmak için günlerce çim yedi

315 metrelik uçuruma yuvarlanan araç, bir ağacın üzerinde asılı kaldı. Omurga kemikleri kırılan sürücü yalnızca 450 metre yürüyebildi, çim yiyerek hayatta kaldı. Çaresiz kadın, bir çiftlikten kaçan inekleri kovayanlar tarafından bulunduğunda baygın haldeydi.

15 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

ABD'nin Arizona eyaletinde kırsal bir alanda kaza yapan kadın, 6 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra inek kovalayan bir çiftlik sahibi ve yol çalışanları tarafından bulundu.

Aracıyla Uçuruma Yuvarlanan Kadın, 6 Gün Boyunca Çim Yiyerek Hayatta Kaldı

Arizona'daki Wickenburg kenti yakınlarında 12 Eylül'de arabasının kontrolünü kaybeden sürücü, 15 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Araç uçurumun aşağısında bir ağaç üzerinde asılı kalırken, 53 yaşındaki kadının omurga kemiklerinden bazıları kırıldı.

Birkaç gün arabanın içinde kalan kadın, yakındaki tren garına giderek yardım almak istedi ancak sadece 450 metre yürüyebildi. Kadının çim yiyerek ve su içerek hayatta kaldığı belirtiliyor.

İNEK KOVALAYAN KİŞİ TARAFINDAN BULUNDU

18 Ekim tarihinde bir çiftlik sahibi ve yol çalışanları kaçan bir ineği kovalarken yol kenarında kırılan çitleri fark etti.

Ardından uçurumun aşağısındaki arabayı gören kişiler kaza yerine inerek ayak izlerini takip etti ve ileride baygın halde yatan kadını buldu.

Yaralı kadın, helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.