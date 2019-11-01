Filistinli meclis üyesi, Türkiye'yi sırtından vurdu

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını da oy çokluğuyla kabul etti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan sözde soykırım yasa tasarısını, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla kabul etti. ABD Temsilciler Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını da oy çokluğuyla kabul etti.

FİLİSTİNLİ ÜYE, TÜRKİYE'Yİ SIRTINDAN VURDU

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike McCaul tarafından sunulan tasarıya 403 vekil "evet" oyu kullanırken, "hayır" oyları 16'da kaldı. Kongre'nin Müslüman üyelerinden Andrea Carson ve Rashida Tlaib, sözde Ermeni soykırımına ilişkin tasarıda olduğu gibi, bu tasarıda da "Evet" oyu kullandı.

PENCE'İN KARDEŞİNİN "HAYIR" DEDİĞİ KONUŞULUYOR

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kongre Üyesi kardeşi Greg Pence'in de, "Hayır" oyu verenler arasında olduğu belirtiliyor. Tasarıda, bazı Türk yetkililere yaptırım öngörülüyor. Ayrıca tasarıda Türkiye'ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor.