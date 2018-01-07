Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Filistinli cesur kız Temimi ile ilgili yeni gelişme

"Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın pazartesi günü yapılacak duruşmasının 15 Ocak'a ertelendiği bildirildi

Filistinli cesur kız Temimi ile ilgili yeni gelişme

"Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın pazartesi günü yapılacak duruşmasının 15 Ocak'a ertelendiği bildirildi

07 Ocak 2018 Pazar 19:30
Filistinli cesur kız Temimi ile ilgili yeni gelişme
banner404

AHED et-Temimi'nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada "Ofer Askeri Mahkemesi'nden savunma heyetinin iddianamedeki  suçlamaları incelemesi için pazartesi günü düzenlenecek duruşmayı ertelemesini  talep ettik. Mahkeme talebimizi kabul etti ve duruşmanın 15 Ocak'ta yapılmasına  karar verdi." dedi.
Temimi, savunma heyetinin dün İsrail Başsavcılığından suçlamalara dair  özel dosyayı teslim aldığını ve bu süreçte dosyanın inceleneceğini ifade etti.
 
 İsrail askeri mahkemesi, 1 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'da  görülen duruşmada, Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini  sorgularına devam edilmesi için üçüncü kez 8 gün uzatmıştı.
 
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed et-Temimi,  İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra güvenlik güçlerine saldırmak ve  taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor." ifadelerine yer verilmişti.
 
Açıklamada, "Ahed ayrıca, ordunun çalışmalarına karşı koymak, isyan  eylemlerine katılmak ve başkalarını bu eylemlere katılmaya teşvik etmekle  suçlanıyor. Annesi Neriman da aynı olaylara karışmak ve Facebook hesabından  olaylara katılımı teşvik etmekle suçlanıyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.
 
İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle  yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.
Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere  gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından  gözaltına alındığı kaydedilmişti.
 
 "Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi  gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle  İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FilistinliTemimiHanzala Cesaret ÖdülüFilistinli Ahed Et-Temimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de oy verme işlemi sona erdi
KKTC'de oy verme işlemi sona erdi
Irak parlamentosundan ABD'nin Kudüs kararına kınama
Irak parlamentosundan ABD'nin Kudüs kararına kınama
Gözlerini kapat sürprizim var dedi! 88 bıçak darbesiyle öldürdü
Gözlerini kapat sürprizim var dedi! 88 bıçak darbesiyle öldürdü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim