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Filistin’e Hançer

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ilişkin şok bir iddiayı ortaya attı.

Filistin’e Hançer

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ilişkin şok bir iddiayı ortaya attı.

01 Mayıs 2018 Salı 10:14
Filistin’e Hançer
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TV kanalı, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, 27 Mart'ta ABD'de Yahudi lobisinin lideriyle kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda, Filistinliler aleyhinde katılımcıların ağızlarını açık bırakan ifadeler kullandığını iddia etti. Veliaht Prens, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını kabul etmeyeceklerse Filistinlilerin şikayeti kesmeleri gerektiğini savundu. Kaynaklara göre Selman, ''Filistin liderliği son 40 yıldır üst üste fırsatları kaçırdı ve sunulan tüm teklifleri reddetti. Filistinlilerin artık teklifleri kabul edip müzakere masasına oturmaya razı gelmesinin zamanıdır ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeliler'' ifadelerini kullandı. Veliaht Prens Selman, aynı toplantıda önceliklerinin Filistin meselesi olmadığını, Ortadoğu'da artan İran nüfuzunu engellemek olduğunu da belirttiği iddia edildi.

KÜÇÜK DİLLERİNİ YUTTULAR

Kanal 10'a konuşan kaynaklar, Selman'ın eleştirilerinin toplantıda bulunanları şoke ettiğini belirtti. Toplantıda hazır bulunanlardan biri 'gruptakilerin küçük dillerini yuttuklarını' dile getirdi.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 08:20
Anahtar Kelimeler:
filistin e hançer
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