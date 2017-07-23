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Filistin'den 'metal dedektör' açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama dedektörlerinin kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi

Filistin'den 'metal dedektör' açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama dedektörlerinin kurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi

23 Temmuz 2017 Pazar 19:01
Filistin'den 'metal dedektör' açıklaması
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ABBAS, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Alimleri İkinci Ulusal Forumu'na katılanları kabulünde yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik metal arama dedektörlerinin kurulmasına izin vermeyeceğiz. Aksa üzerindeki egemenlik hakkı bizimdir. Aksa'yı bizim izlememiz kapılarında bizim durmamız gerekir." dedi. 

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarında elektronik dedektörler kurmaya hakkı olmadığına vurgu yapan Abbas, "İşler zorlaşacak ancak biz halkımızın kaderini riske atmayız. Boş kararlar almayız. Hesaplı karar vererek sonuç almayı ümit ediyoruz. İsrail bu kararı aldığında biz de güvenlik koordinasyonu anlaşması başta olmak üzere kararlı bir duruş sergiledik." ifadelerini kullandı. 

Abbas, Filistin yönetiminin son toplantıda İsrail ile tüm ilişkileri askıya alma kararı aldığını dile getirerek, "Sabırlı olursak istediğimize ulaşacağız, dedektörlerin kurulmasını ve bu uygulamaları durdurarak, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın tüm kentlerinde sergilediği ihlallere son vereceğiz." diye konuştu. 
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısında güvenlik kameraları yerleştirmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı almıştı. 

İsrail'in bunun yerine Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarılmıştı.

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Son Güncelleme: 23.07.2017 19:10
Anahtar Kelimeler:
Filistin Devlet BaşkanıMahmud AbbasMescid-i AksaDedektör
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