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Filistin'den flaş karar: ABD'den yeni plan iddiası

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD ile Filistin-İsrail barış görüşmelerinin, Kudüs kararından dönene kadar "askıya alındığını" açıkladı

Filistin'den flaş karar: ABD'den yeni plan iddiası

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD ile Filistin-İsrail barış görüşmelerinin, Kudüs kararından dönene kadar "askıya alındığını" açıkladı

08 Aralık 2017 Cuma 23:14
Filistin'den flaş karar: ABD'den yeni plan iddiası
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FİLİSTİN Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD ile Filistin-İsrail barış görüşmelerinin, Kudüs kararından dönene kadar "askıya alındığını" açıkladı.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD tarafıyla, barış süreciyle ilgili görüşen her Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını tanımış demektir. Dolayısıyla ABD, Kudüs kararından dönene kadar barış süreciyle ilgili görüşme olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Ureykat, daha önce de ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararına dair "ABD bu kararla barış görüşmelerindeki rolüne son vermiştir." açıklamasında bulunmuştu.
ABD, Başkan Trump'ın, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu. 

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 23:19
Anahtar Kelimeler:
Filistin Kurtuluş ÖrgütüNikki Haley
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