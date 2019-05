Filipinler'deki bir kasabada dedikodu yasaklandı

GÜNEY Asya ülkesi Filipinler'in başkenti Manila’nın kuzeyinde bulunan Binolonan kasabasında dedikodu yapmak artık yasadışı. Belediye Başkanı Ramon Guico, kasabada dedikodu sebebiyle çok ciddi kavgalar çıktığı için belediye meclisinin böyle bir önlem aldığını söyledi. The Guardian’a konuşan Guico, “Dedikodunun çok sayıda türü var. Fakat buradaki dedikodu vakalarının çoğu mülk, para ve ilişkiler hakkında. Dedikodu yasağının sebebi, bireyler ve burada yaşayanlar olarak söylediğimiz her şeyden sorumlu olduğumuzu hatırlatmak. Diğer insanlara Bnolonan'daki insanların iyi olduğunu ve bölgenin güvenli olduğunu göstermek istiyoruz" dedi. Guico bu yöntemle kasabanın kalitesinin artacağını belirterek "Dedikodu yapılmayan yer daha bereketlidir, çünkü insanların başkaları hakkında negatif konuşmak dışında yapacak daha iyi işleri olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu. Yasaya göre, dedikodu yaparken veya başkaları hakkında yalan hikâyeler yayarken yakalanan kişilere ilk olarak 200 peso (yaklaşık 24 TL) para cezası ve üç saat çöp toplama cezası verilecek. İkinci kez yakalananlar ise 1000 peso (yaklaşık 117 TL) para cezasına çarptırılacak ve sekiz saat kamu hizmeti verecek.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMIYOR'

Yasağın ifade özgürlüğünü kısıtladığını düşünmediğini vurgulayan Guico, yasanın insanları iftiradan koruduğunu söyledi. Guico, bazı kişilerin şimdiden dedikodu yaparken yakalandığını ve yeni yasa kapsamında cezalandırıldığını, bu sayede yerel tartışmaların azaldığını belirtti. Yasanın ilk önce Capas kasabasında uygulanmaya başlandığı, başarılı olduğu görülünce Binolonan'da da uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Öte yandan, Binolonan'da akşam saat 10'dan sonra karaoke yapmanın da yasaklandığı öğrenildi.