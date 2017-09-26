Filipinler başkanlık sarayı yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü

FİLİPİNLER'DE devlet başkanlığı yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 37 yaşındaki Harim Gonzaga adlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin saldırı sırasında başkanlık sarayında olmadığı bildirildi. Güvenlik yetkilisi Lope Dagoy, hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin göğsünden vurulduğunu, olayın polis tarafından araştırıldığını ifade etti. Dagoy, olayın bir kaza olabileceğini, ancak olayın nedeninin açıklanması için henüz erken olduğunu belirtti.
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