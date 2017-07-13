FETÖ’nün en önemli karakteri gizlilik

FRANKFURT’TA düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri programı, Türkiye‘nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı tarafından gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Başkonsolos Karartı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de Höhenstr. 44 adresindeki Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma programına herkesi beklediklerini belirtti.Başkonsolos Karartı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkonsolosluk tarafından Frankfurt Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma programıyla ilgili bilgi verdi. Başkonsolos Burak Karartı’nın yanı sıra Prof. Dr. Ömer Özsoy ile siyaset bilimcisi Ertuğrul Şahin’in konuşma yapacağı toplantıda, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi, FETÖ terör örgütünün dini nasıl kullandığı ve siyasi amaçları anlatılacak. Ayrıca DİTİB’e bağlı Frankfurt Merkez Camisi’nde cuma namazından önce 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutulacak. Frankfurt Başkonsolosluğu’nda 15 Temmuz tarihinden sonra gezilebilecek olan Anadolu Ajansı’nın (AA) fotoğraflarından oluşan ‘15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi’ konulu sergiyle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Frankfurt Başkonsolosu Karartı, hain darbe girişiminde yaşananları belgeleyen fotoğrafların, o gece neler olup bittiğini açık bir şekilde yansıttığını ifade etti.

TÜRK TOPLUMU DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

Anma programlarına bütün vatandaşların davetli olduğunu belirten Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, şöyle dedi:

“Programımızda 15 Temmuz’un ne olduğunu, neyin amaçlandığını ve neye yol açtığını konuşma, tartışma imkanımız olacak. Darbe girişiminin ana karakteri olan örgüt, bir dini cemaat olduğu iddiasını taşıyan, faaliyetlerini daha ziyade dini alanda, eğitim alanında ve hayır işlerinde sürdürdüğü izlenimini veren ama özü itibariyle bir suç şebekesi. Aslında bunu 15 Temmuz’dan önce de belirli eylemlerle ortaya koymuştu. 15 Temmuz’da zirveye taşıyarak bir suç örgütü olduğunu iyice ortaya koydu. En önemli karakteri gizlilik. Bütün mensupları kendilerini gizlemeye, kendilerini farklı göstermeye programlanmış bireylerden oluşuyor. Bunu hissetmek, anlamak çok da kolay değil. Zaman içinde devlette yuvalanan bir örgüt. Doğrudan halka silah doğrultmuş, Millet’in egemenliğini temsil eden Meclis’i bombalamış bir örgüt. Ama toplum sivil bir direniş ortaya koyarak sokağa çıktı, darbeye karşı durdu, demokrasiye sahip çıktı.“

TEHTİDİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAYAMIYORLAR

Ülke olarak travma yaşandığını ve olağanüstü bir dönemden geçildiğini hatırlatan Başkonsolos Karartı, ”OHAL uygulaması nedeniyle ülkemiz eleştiriliyor. Ama bence bu konuda eleştiri yapanlar bir şeyi göremiyor. Tehdidin büyüklüğünü anlayamıyorlar. Alınan tedbirleri tehdidin büyüklüğüyle orantılı şekilde değerlendirmek lazım” diye konuştu.