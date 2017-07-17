FETÖ yeni nesil terör örgütüdür

PROGRAMDA konuşan Viyana Büyükelçisi Ferden Çarıkçı, Türkiye’nin aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele ettiğine dikkati çekerek, “Bu FETÖ belası hepsinden başka, yeni nesil terör örgütü diyoruz. Bugüne kadar bildiklerimiz takiye yaparak aramıza girememişlerdi, F-16 uçağı uçuracak güce ulaşamamışlardı. Yalnız bunlar bile bu örgütün ne kadar sinsi olduğunu, nasıl bir kanser hücresi gibi yayılıp çoğaldığını daha iyi anlamamızı sağlar” dedi. Çarıkçı, Türkiye’nin DEAŞ ve PKK’ya karşı yürüttüğü mücadeleyle Avrupa’nın güvenliğine sağladığı katkının önemine dikkati çekti.

O OLAY BİZE GÜÇ VERDİ

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Türkiye’deki eski darbelerde yaşadığı tecrübeleri anlatarak, 15 Temmuz’un kendisi için ayrı bir yerinin olduğunu ifade etti. Ceyhun, “15 Temmuz geçesi bir yandan F16’lar gürültüler çıkartarak bombalar atarak terör estirirken, helikopterler insanların üzerine mermiler yağdırırken ve bunca kargaşaya rağmen insanlar direnişe devam ederken, bir olay vardı ki o bize büyük bir güç verdi. Ben o gece selaların gücünü gördüm” dedi.

DARBELERİN ORTAK ÖZELLİĞİ VAR

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye’nin siyasi tarihinde meydana gelen bütün darbelerin ortak özelliğinin, milli iradeyi ortadan kaldırmak olduğuna işaret ederek, ezan ve selaları susturan darbelerden, darbeleri susturan ezan ve selaların yaşandığı zamanlara erişildiğini kaydetti. 15 Temmuz gecesi Avrupalı Türk toplumunun hem kalbi hem de fiili dualarda bulunduğunu belirten Sırakaya, Avrupa’da yaşayan darbe karşıtı vatandaşların büyükelçilik ve başkonsolosluklara giderek demokrasiye olan inançlarını gösterdiklerini kaydetti.

AVUSTURYA İKİNCİ VATAN

UETD Avusturya Bölge Başkanı Fatih Karakoca, FETÖ’nün Avrupa ve özellikle Avusturya hükümeti tarafından terör örgütü olarak kabul edilmemesi ve bu terör örgütünün Avrupa’da faaliyet yapma imkanı bulmasının kendilerini üzdüğünü ifade etti. İkinci vatan gördükleri Avusturya’ya olan inançlarının devam ettiğini dile getiren Karakoca, “UETD ve benzeri kuruluşlar faaliyet gösterdikleri ülkelerde o ülkelerin aleyhinde faaliyet yapmaz ve yapılmasına da müsaade etmez” dedi.