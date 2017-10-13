FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Üyüklü Köyü'nde yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen 1'i kadın 5 şüpheli yakaladı. Sınır karakolunda yapılan incelemede şüpheliler A.S., S.A., S.B., M.G. ve T.K.'nın 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı ve 'ByLock' kullanıcı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından jandarma ekiplerince teslim edilen şüphelileri, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki soruşturması sürüyor.
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