Festivalde patlama!

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde Stamford Hill bölgesinde patlama meydana geldi.
Yahudi festivali sırasında yakılan şenlik ateşinde gerçekleşen patlamada 30'a yakın kişi yaralandı.
Patlamanın ateşin üzerine yakıt dökülmesi veya bir kişinin cep telefonunu ateşe atmasıyla meydana geldiği yönünde iddialar var.
Olayın terör bağlantılı olduğuna dair bir bilgi yok.
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