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Festivalde kadınları taciz etti, herkesin içinde dayağı yedi

Yeni Zelanda'daki bir müzik festivalinde, yürüyen bir kadını taciz eden adam, herkesin gözü önünde dayak yedi

Festivalde kadınları taciz etti, herkesin içinde dayağı yedi

Yeni Zelanda'daki bir müzik festivalinde, yürüyen bir kadını taciz eden adam, herkesin gözü önünde dayak yedi

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:54
Festivalde kadınları taciz etti, herkesin içinde dayağı yedi
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YENİ Zelenda'da yeni yıl için yapılan bir müzik festivalinde, bir adam yürüyen iki kadının arkasından koşup kadınlardan birini taciz etti.

TACİZ EDİP YERİNE OTURDU

Cep telefonu ile çekilen görüntüerde, müzik festivali sırasında çimlerin üzerinde oturan adam herkesin gözü önünde yanından geçen iki kadının peşinden koşup kadınlardan birini taciz edip koşarak yerine oturdu.

DEFALARCA YUMRUK ATTILAR

Cinsel tacize maruz kalan kadın ve yanındaki arkadaşı koşarak tacizcinin yanına geldi ve herkesin gözleri önünde adamı yumruklamaya başladı. Çevredekiler yaşananları şaşkın gözlerle izledi.

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Yeni ZelandaFestivalTacizMüzik Festivali
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