FEMEN kadınlarından 2 lidere protesto şoku

FEMEN'den yapılan açıklamada, grubun üyelerinin 2011 yılında Belarus'da Lukaşenko'yu protesto ettikleri sırada gizli servis KGB tarafından gözaltına alınarak, kötü muameleye maruz kaldıktan sonra çıplak halde ormanda bırakıldıkları hatırlatıldı.

Ukrayna ve Belarus liderleri Aleksandr Lukaşenko ile Petro Poroşenko'nun katılımıyla ikili anlaşmaların imzalandığı sırada bir FEMEN eylemcisi, yarı çıplak halde kameraların karşısına geçti. Güvenlik güçlerinin hemen etkisiz hale getirdiği aktivist, “Yaşasın Belarus” diye başırdı.

BELARUS Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko 'nun Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'e yaptığı resmi ziyaret, FEMEN eylemine sahne oldu.

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