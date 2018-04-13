Feci kazadan kurtuldu, ameliyat masasından düşüp öldü

Çarpmanın etkisi ile kafasından yaralanan kadına başka doktorlar müdahale etti ama kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan yüksek prestijli bir hastanede, trafik kazası sonrası ağır yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

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