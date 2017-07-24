Feci kaza! Onlarca ölü

ULUSAL basında yer alan haberlere göre, Ondo-İbadan karayolunda öğle saatlerinde bir otobüs, yol üzerinde U dönüşü yaptığı belirtilen mazot yüklü bir tankerle çarpıştı.

Otobüsün alev aldığı kazada, en az 14 kişinin öldüğü belirtildi.

Yangın nedeniyle kazada hayatını kaybeden bazı yolcuların tanınamaz hale geldiği ve ölenler arasında çocuk ve kadınlarında bulunduğu kaydedildi.

Kazada, sadece 2 yolcunun kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.