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Fast-food zincirinde cinsel ilişkiye görülmemiş ceza!

Türkiye'de de şubeleri bulunan bir fast-food zincirinin İngiltere şubelerinden birinde pizza beklerken seks yapan çifte ilginç bir ceza geldi. Genç sevgililer 23 ay boyunca geceyi birlikte geçiremeyecek

Fast-food zincirinde cinsel ilişkiye görülmemiş ceza!

Türkiye'de de şubeleri bulunan bir fast-food zincirinin İngiltere şubelerinden birinde pizza beklerken seks yapan çifte ilginç bir ceza geldi. Genç sevgililer 23 ay boyunca geceyi birlikte geçiremeyecek

18 Ekim 2017 Çarşamba 16:01
Fast-food zincirinde cinsel ilişkiye görülmemiş ceza!
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SCARBOROUGH kentinde yaşayan Danielle Hirst ve Craig Smith adlı sevgililer, 28 Şubat'ta meşhur pizzacının bir şubesinde cinsel ilişkiye girerken güvenlik kameralarına takıldı.
Bugün hâkim karşısına çıkan sevgililer cezaevine girmekten son anda kurtuldu. Mahkeme çifte 12 ay toplumsal hizmetin yanı sıra akşam 07.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında aynı evde kalmama cezası verdi.
Görüntüler bir restoran çalışanınca sosyal medyada yayınlanmış ve Hirst ile Smith gözaltına alınmıştı.

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Danielle HirstCraig SmithFast-food Zincirinde Cinsel Ilişki
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