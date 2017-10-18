Fast-food zincirinde cinsel ilişkiye görülmemiş ceza!

SCARBOROUGH kentinde yaşayan Danielle Hirst ve Craig Smith adlı sevgililer, 28 Şubat'ta meşhur pizzacının bir şubesinde cinsel ilişkiye girerken güvenlik kameralarına takıldı.
Bugün hâkim karşısına çıkan sevgililer cezaevine girmekten son anda kurtuldu. Mahkeme çifte 12 ay toplumsal hizmetin yanı sıra akşam 07.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında aynı evde kalmama cezası verdi.
Görüntüler bir restoran çalışanınca sosyal medyada yayınlanmış ve Hirst ile Smith gözaltına alınmıştı.
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