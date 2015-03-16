Facianın eşiğinden dönüldü! Gösteri uçakları havada işte böyle çarpıştı

ENDONEZYA'NIN Jupiter Aerobatik Takımı’na ait iki gösteri uçağı, Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık 2015 Fuarı (LIMA) için hazırlanan gösterilerin tatbikatı sırasında çarpıştı.

Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen kazada KAI KT-1B model gösteri uçakları, LIMA 2015 için hazırlanan gösterilerin Langkawi Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen tatbikatı sırasında havada birbirlerine sürttü. Uçaklardan biri bir anda alev topuna dönerek yere çakılırken, pilotlar güvenli bir şekilde kendilerini fırlatarak paraşütle yere indi. Yangın ve Kurtarma Departmanı çalışanları tarafından yerleri tespit edilen pilotlar derhal Langkawi Hastanesi’ne kaldırıldı. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.