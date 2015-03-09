Facebook'u açılır açılmaz kapandı

SOSYAL medya üzerinden yoğun propaganda yapan ve çok sayıda üye bulan IŞİD'in kendi Facebook’unu açtığı iddia edildi. 5elafabook adlı sosyal paylaşım sitesinin görüntüsü Facebook’a benziyordu. Ancak site geçiçi olarak kapatıldı. Alman gazetesi Bild’in haberine göre sitenin İngilizce, Almanca ve İspanyolca dil seçenekleri bulunuyordu. Sayfadaki dünya haritası üzerinde de IŞİD bayrakları yer alıyordu. Site dün sabah saatlerinde aktifken ilerleyen saatlerde yoğun tıklanma nedeniyle ulaşılamaz hale geldi. Daha sonra da geçici olarak kapatıldı. Kapatma gerekçesi olarak "üyelerin kimliklerini koruma" gösterildi. Siteye girildiğinde görülen açıklamada 5elafabook'un IŞİD'in sponsorluğunda kurulmadığı belirtildi. Bild gazetesi, sitenin Mısır merkezli olduğunu yazdı. Twitter ve Facebook’ta birçok hesabı kapatılan IŞİD’in bu site sayesinde Batılı sosyal medya ağlarının sansüründen kurtulmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Kaynak: CNN Türk