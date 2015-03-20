Facebook'tan çocuk satıyorlar

İngiliz Channel 4 TV kanalının yaptığı araştırmada, Amerikalı ebeveynler tarafından artık istenmeyen evlatlık çocukların Facebook grubu, internet forumları ve sitelerinde katolog halinde sergilendikleri belirlendi. Her yıl yüzlerce aile Amerika Birleşik Devletleri'nden Etyopya'ya giderek evlatlık ediniyor. 2000 yılından bu yana 250 bin çocuk ABD'li ebeveynler tarafından evlatlık edinilmiş. ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Andrea Gaines adlı bir kadın Etyopya'dan dört çocuk evlatlık edinmiş. Çocuklardan birinde davranış bozukluklarının ortaya çıkması tüm aileyi etkilemiş. Çocuğun durumunu anlatan Gaines, "Kendisini öldürmekten. zarar vermekten, kafasını duvara vurmaktyan söz etmeye başladı. Merdivenlerden bir yukarı bir aşağı koşarak saçma sapan şeyler söylüyordu. Kontrol dışıydı" dedi. Bunun üzerine Gaines, Facebook grubuna başvurarak çocuğun bu haliyle baş edebilecek yeni aile bulma arayışlarına girmiş. Şimdiye dek 260 aile bu özel ve gizli gruba üye olmuş. Resmi kanallara yansııtlmadan yapılan bu tür özel evlatlık anlaşmaları sosyal hizmetlerin radarı dışında kaldığı için kontrol edilemiyor. Channel 4'un bu haberi üzerine Facebook, söz konusu grubu kaldıracağını duyurdu.



