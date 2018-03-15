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Facebook yasağı kaldırıldı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın devlet başkanı Sirisena, Müslümanlara yönelik saldırıların ardından koyulan Facebook yasağının derhal kaldırılması talimatını verdi

Facebook yasağı kaldırıldı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın devlet başkanı Sirisena, Müslümanlara yönelik saldırıların ardından koyulan Facebook yasağının derhal kaldırılması talimatını verdi

15 Mart 2018 Perşembe 17:50
Facebook yasağı kaldırıldı
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SRİ LANKA'DA ay başında Müslümanlara yönelik şiddet  olayları üzerine sosyal paylaşım sitesi Facebook'a getirilen yasak kaldırıldı. 

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, sekreterinin şirket  temsilcileriyle görüşmesinin ardından Facebook'a getirilen yasağın derhal  kaldırılması talimatını verdi.

Sirisena, Facebook temsilcilerinin, sosyal paylaşım sitesinin uyumu  bozacak biçimde kullanılmasına izin vermeyecekleri taahhüdünde bulunduğunu  açıkladı.

Yasağın kaldırılmasının ardından Sri Lankalılar Facebook hesaplarını  yeniden kullanmaya başladı.

Sri Lanka'da cep telefonlarındaki iletişim uygulamaları Viber ve  Whatsapp da engellenmiş durumda.

Ülkede Müslümanlara karşı saldırılar, ay başında Sinhala bir erkeğin,  bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede  ölmesi üzerine başlamıştı.

Aşırıcı Budistler, Kandy bölgesinde 2 camiyi ve Müslümanlara ait  birçok ev ve dükkanı ateşe vermişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Müslümanların ev ve iş  yerlerinin ateşe verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy  bölgesindeki olayların başka yerlere sıçraması endişesiyle OHAL ilan etmişti.  Şiddet olaylarının ardından 81 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini Budist Sinhalalar oluştururken  Müslümanların oranı yüzde 9 düzeyinde bulunuyor.

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Son Güncelleme: 15.03.2018 17:58
Anahtar Kelimeler:
FacebookSri LankaGÜNEY ASYA ÜLKESİ
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