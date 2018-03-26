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Facebook'a soruşturma

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin, ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanıldığı iddiaları üzerine şirketi soruşturmaya aldığını teyit etti

Facebook'a soruşturma

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin, ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanıldığı iddiaları üzerine şirketi soruşturmaya aldığını teyit etti

26 Mart 2018 Pazartesi 20:37
Facebook'a soruşturma
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ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin, ülkede Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanıldığı iddiaları üzerine şirketi soruşturmaya aldığını teyit etti.
FTC'den yapılan yazılı açıklamada, Facebook'taki kişisel bilgilerin izinsiz ve usulsüz kullanılmasına yönelik haberler nedeniyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
 
FTC'nin tüketicilerin güvenliğini korumak için tüm araçlarını kullanmaya tamamen kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "FTC, bu nedenle Facebook'un güvenlik uygulamaları hakkında büyük endişelere neden olan son haberleri çok ciddiye alıyor. Bugün, FTC söz konusu uygulamalar hakkında kamuoyuna açık olmayan bir soruşturma yürütüldüğünü teyit ediyor." ifadelerine yer verildi.
 
FTC'nin, Facebook ile 2011'de vardığı uzlaşmadaki kuralların ihlal edildiği sonucuna varması durumunda şirkete günlük 40 bin dolar ceza verme hakkı bulunuyor.
 
ABD'de Kasım 2016 yapılan başkanlık seçimine yönelik siyasi kampanyaların 2015 baharında başladığı göz önüne alındığında, Facebook'a verilecek ceza tutarının 40 milyar doları aşabileceği belirtiliyor.
 
Geçen hafta, Avrupa Parlamentosu ve İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) da sosyal medya platformu Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma başlattıklarını açıklamışlardı.
 
Hisseleri yüzde 6'nın üstünde düştü
 
FTC'nin soruşturma başlattığını duyurmasının ardından Facebook hisseleri bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.
 
Cuma gününü 159,39 dolardan kapatan Facebook hisseleri, bugün TSİ 18.20'de 149,12 dolara kadar gerileyerek yüzde 6,4 düşüş gösterdi.
 
Böylece, veri skandalı nedeniyle Facebook hisseleri son bir haftada yüzde 19,4 değer kaybetmiş oldu. Bu dönemde, şirketin piyasa değerindeki kayıp ise yaklaşık 103 milyar dolar kayıpla 432 milyar dolara kadar geriledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Federal Ticaret KomisyonuSoruşturma
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