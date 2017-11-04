'Evlilik öncesi cinsellik' sorusuna 3 yıl hapis!

İZLEYİCİLERİNE evlenmeden önce seks yapmayı düşünüp düşünmediklerini soran Mısırlı televizyon sunucusu Doaa Salah, üç yıl ceza aldı.



Medyaradar’ın haberine göre, Mısır’ın Al-Nahar TV kanalında program yapan Doaa Salah, evlilik dışı hamile kalmaktan ve evlilik öncesi seksten bahsettiği için üç yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı. Salah ayrıca çocuk yapmak isteyen kadınların bir erkekle kısa süreli evlenip hamile kaldıktan sonra boşanabileceğini söylemişti.

‘Toplum ahlakına zarar vermek’ suçundan hüküm giyen Salah’ın 10 bin Mısır poundu (yaklaşık 2170 TL) da para cezası ödemesi gerekecek.



SPERM BAĞIŞINDAN BAHSETTİĞİ İÇİN 3 AY UZAKLAŞTIRILMIŞTI



Programın ardından 3 ay boyunca sunuculuktan uzaklaştırılan Salah’a bu nedenle dava açılmıştı.



Salah, programında kadınların kısa süreli evlilik yapıp kendisini hamile bırakmasını kabul etmesi için erkeklere para ödeyebileceğini söylemiş ve Batı ülkelerinde kullanılan fakat Mısır’da kabul görmeyen sperm bağışı uygulamasından bahsetmişti.

