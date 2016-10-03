Evli olduğu kadın torunu çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Kendisinden 44 yaş küçük bir kadınla evli olan adam eski aile albümüne bakarken kadının biyolojik torunu olduğunu fark etti.

ÜÇ AY ÖNCE FARK ETTİ

Florida'da yaşayan 68 yaşındaki milyoner aile albümüne bakarken biyolojik torunuyla evli olduğunu fark etti. Independent'in haberine göre Miami'de yaşayan adam ve 24 yaşındaki karısı durumu üç ay önce fark etti.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Albümlere bakarken adamın çocukluk yıllarından beri görmediği ilk eşinden olan çocuğunun fotoğrafına rastladılar. Genç kadın, kocasının büyük oğlum diye gösterdiği adamın babası olduğunu söyledi. Kadın, "Babamı fotoğraf albümünde görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadım." dedi.

Maddi zorluklar yüzünden 2009 yılında ikinci evliliğini de bitiren adam iki yıl sonra büyük ikramiye kazanarak milyoner olmuştu.





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