Evlenme teklifini reddeden sevgilisini boğarak öldürdü, gözlerini çıkardı

Tucker, polise verdiği ifadede suçunu kabul etti. Tucker ve kız arkadaşını tanıyan bir kişi Tucker'in sürekli psikolojik tedavi gördüğünü ve olanlara inanamadığını söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan Tucker'in evine giden polis, genç kızın cansız bedenini kanlar içinde halıya sarılı bir vaziyette buldu.

Pensilvanya'da yaşayan 34 yaşındaki Christopher Ryan Tucker isimli adam, 19 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etti. Ancak genç kadın "Başka erkeklerle yatıyorum" diyerek teklifi reddetti.

ABD 'DE evlenme teklifine beklemediği bir yanıt alan genç adam sevgilisini vahşice öldürdü.

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