Evlenme teklifini reddeden sevgilisini boğarak öldürdü, gözlerini çıkardı

ABD'DE evlenme teklifine beklemediği bir yanıt alan genç adam sevgilisini vahşice öldürdü.
"BAŞKA ERKEKLERLE YATIYORUM" DİYEREK TEKLİFİ REDDETTİ
Pensilvanya'da yaşayan 34 yaşındaki Christopher Ryan Tucker isimli adam, 19 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etti. Ancak genç kadın "Başka erkeklerle yatıyorum" diyerek teklifi reddetti.
BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, BOYNUNU KIRDI, GÖZLERİNİ ÇIKARDI
Aldığı cevap üzerine öfkelenen adam, kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra boynunu kırdı, gözlerini çıkardı. Cani adam kadının cansız bedenini halıya sarıp kaçtı.
ARAÇ ÇALMAK İSTERKEN YAKALANDI
Tucker, Illinois şehrinde arabası bozulunca, yakınlarda bulunan bir çiftlikten araç çalmaya çalışırken yakalandı.
GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ EVDE BULUNDU
Polis tarafından gözaltına alınan Tucker'in evine giden polis, genç kızın cansız bedenini kanlar içinde halıya sarılı bir vaziyette buldu.
SUÇUNU KABUL ETTİ
Tucker, polise verdiği ifadede suçunu kabul etti. Tucker ve kız arkadaşını tanıyan bir kişi Tucker'in sürekli psikolojik tedavi gördüğünü ve olanlara inanamadığını söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.