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Evine kaçak petrol hattı çeken adam yakalandı

Tanzanya'da 63 yaşındaki Samwel Kilangilani'nin Tanzanya Liman İşletmeciliğine (TPA) ait petrol boru hattından evine kaçak hat çektiği bildirildi

Evine kaçak petrol hattı çeken adam yakalandı

Tanzanya'da 63 yaşındaki Samwel Kilangilani'nin Tanzanya Liman İşletmeciliğine (TPA) ait petrol boru hattından evine kaçak hat çektiği bildirildi

10 Ocak 2018 Çarşamba 23:50
Evine kaçak petrol hattı çeken adam yakalandı
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ÜLKENİN The Citizen gazetesinde yer alan habere göre, Tanzanya- Zambiya Petrol Boru Hattı İşletmeciliği'nden (TAZAMA) emekli Samwel Kilangilani'nin liman işletmeciliğine ait petrol hattından evine kaçak hat çektiği tespit edildi.

Darüsselam Komiseri Benedict Kitalika, liman işletmeciliği çalışanları ile yapılan ortak araştırma sonucu petrol dağıtımı yapan boru hatlarında litrelerce petrolün kaybolduğunu tespit ettiklerini söyledi. Soruşturma açtıklarını kaydeden Kitalika, sonuçta Kilangilani'nin evine giden kaçak boru hattının ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Kigamboni İlçe Komiseri Hashim Mgandilwa de Kilangilani'nin evinden sızan petrolün çevreye yaydığı kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine kaçak hattı bulduklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
TanzanyaSamwel KilangilaniTPATAZAMA
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