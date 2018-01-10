Evine kaçak petrol hattı çeken adam yakalandı

ÜLKENİN The Citizen gazetesinde yer alan habere göre, Tanzanya- Zambiya Petrol Boru Hattı İşletmeciliği'nden (TAZAMA) emekli Samwel Kilangilani'nin liman işletmeciliğine ait petrol hattından evine kaçak hat çektiği tespit edildi.
Darüsselam Komiseri Benedict Kitalika, liman işletmeciliği çalışanları ile yapılan ortak araştırma sonucu petrol dağıtımı yapan boru hatlarında litrelerce petrolün kaybolduğunu tespit ettiklerini söyledi. Soruşturma açtıklarını kaydeden Kitalika, sonuçta Kilangilani'nin evine giden kaçak boru hattının ortaya çıkarıldığını ifade etti.
Kigamboni İlçe Komiseri Hashim Mgandilwa de Kilangilani'nin evinden sızan petrolün çevreye yaydığı kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine kaçak hattı bulduklarını açıkladı.
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