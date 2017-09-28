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Evin tuvaletinden 2 metrelik dev bir yılan çıktı

Avustralya'da, evinin tuvaletinden 2 metrelik yılan çıkaran adam, olayı kameraya çekti

Evin tuvaletinden 2 metrelik dev bir yılan çıktı

Avustralya'da, evinin tuvaletinden 2 metrelik yılan çıkaran adam, olayı kameraya çekti

28 Eylül 2017 Perşembe 12:11
Evin tuvaletinden 2 metrelik dev bir yılan çıktı
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AVUSTRALYA'DA bir evin tuvaletinde yılan paniği yaşandı.

2 METRE UZUNLUĞUNDA

Yaklaşık 2 metrelik bir yılanın, klozete gizlendiği görüldü. Ev sahibi adam, yetkililere haber verme gereği görmeden, yılana kendisi müdahale etti.

ELİYLE ÇEKİP ALDI

Yılanın zehirli olmadığını anlayan adam, herhangi bir güvenlik tedbiri dahi almaksızın yılanı kuyruğundan tutup çekti. Adamın yılanı, çıplak elle hiç korkmadan çekip çıkardığı görülüyor.


DOĞAYA SALINDI

Yılan uzun süre dirense de klozetten çıkarıldı. Boyu 2 metreyi bulan yılanı kameraya gösteren adam, sokulmaktan da korkuyor gibi değildi. Paniğe sebep olan hayvan, ardından da doğaya salıverildi.

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AvusturalyaAvustralya
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