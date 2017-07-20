Evcil timsahıyla sahilde turladı

RUSYA 'NIN Karadeniz kıyısındaki Krasnodar şehrinin Anapa kasabasında denize giren tatilciler gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Bir adam, evcil leştirdiği yaklaşık 2 metre boyundaki timsah ı sahilde gezdirirken görüntülendi.Hiçbir saldırganlık belirtisi göstermeyen evcil timsah plajdaki tatilcilerin dikkatini çekti.Çocukların oynadığı plajda timsah gezdiren adam, timsahı evinde bir akvaryumda tuttuğu ve para kazanmak için kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

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