Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970
Kadınlar, prostat kanserinde erkeklerin hayatını kurtarıyor
Erkeklerin hayatını kurtarıyor
12 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
12 Kasım 2017 Yeni Alanya...
12 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
12 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Ev sahibinin 3 çocuğuna tecavüz etti, sonu feci oldu!

ABD'de ev sahibinin çocuklarına tecavüz eden sapık kiracı, olayı fark eden anne-baba tarafından ihbar edildi. Eve polis geldiğini gören sapık, 4. kattan atlayarak feci şekilde öldü

Ev sahibinin 3 çocuğuna tecavüz etti, sonu feci oldu!

ABD'de ev sahibinin çocuklarına tecavüz eden sapık kiracı, olayı fark eden anne-baba tarafından ihbar edildi. Eve polis geldiğini gören sapık, 4. kattan atlayarak feci şekilde öldü

12 Kasım 2017 Pazar 09:03
Ev sahibinin 3 çocuğuna tecavüz etti, sonu feci oldu!
banner404

AMERİKA'DA kiracı olarak kaldığı evde biri erkek üç çocuğa tecavüz eden sapık, anne-babanın dikkati sayesinde fark edildi.

FİLM İZLETME BAHANESİYLE ÇOCUKLARI ODASINA ALDI

44 yaşındaki Edgar Collagua isimli adam kendi apartman dairesinin bir odasını bir aileye kiraya verdi.  Anne ve baba 6 yaşındaki oğulları için doğum günü partisi düzenledi. Parti devam ederken Collagua, 6 yaşındaki doğum günü çocuğunu, 5 yaşındaki bir kız çocuğunu ve küçük yaşta olan kızı, anne ve babaya film izleteceğini söylerek odasına aldı.

KIZIN TUHAF HAREKETLERİ ANNE-BABANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kızlardan en büyük olanı odadan çıktıkta sonra tuhaf bir şekilde davranmaya başlayınca anne ve baba odaya girdi. Collaguazo'nun 6 yaşındaki erkeği kucağına alırken 5 yaşındaki kızı okşadığını gördüler.

KÜÇÜK KIZI OKŞAYIP DUDAKLARINDAN ÖPMÜŞ

Anne ve baba kız çocuğunu sıkıştırınca kız Collaguazo'nun kendisini okşayıp dudaklarından öptüğünü söyledi.  Anne ve baba, polise haber verdikten sonra Collaguazo'ya saldırıp polis gelen kadar kendisini odaya kilitlediler.

POLİS GELİNCE ODAYA KİLİTLENEN SAPIK 4. KATTAN ATLADI

Odaya kilitlenen adam 4. katın penceresinden atladı. Önce korkuluklara çarpan daha sonra yere çakılan adam, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Kız çocuğun annesi ise ev sahiplerinin oğulları ile çok ilgilendiğini ama böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmediğini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki öğrencisi ile AVM otoparkında cinsel ilişkiye girmişti, tutuklandı
İki öğrencisi ile AVM otoparkında cinsel ilişkiye girmişti, tutuklandı
Gözaltındaki prenslere ilginç izin! Kura sonucu eşleriyle görüştüler
Gözaltındaki prenslere ilginç izin! Kura sonucu eşleriyle görüştüler
Telefonunu şarj etmek için girdiği dükkanda tecavüze uğradı!
Telefonunu şarj etmek için girdiği dükkanda tecavüze uğradı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim