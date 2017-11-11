Ev sahibinin 3 çocuğuna tecavüz etti, sonu feci oldu!

AMERİKA'DA kiracı olarak kaldığı evde biri erkek üç çocuğa tecavüz eden sapık, anne-babanın dikkati sayesinde fark edildi.

FİLM İZLETME BAHANESİYLE ÇOCUKLARI ODASINA ALDI

44 yaşındaki Edgar Collagua isimli adam kendi apartman dairesinin bir odasını bir aileye kiraya verdi. Anne ve baba 6 yaşındaki oğulları için doğum günü partisi düzenledi. Parti devam ederken Collagua, 6 yaşındaki doğum günü çocuğunu, 5 yaşındaki bir kız çocuğunu ve küçük yaşta olan kızı, anne ve babaya film izleteceğini söylerek odasına aldı.

KIZIN TUHAF HAREKETLERİ ANNE-BABANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kızlardan en büyük olanı odadan çıktıkta sonra tuhaf bir şekilde davranmaya başlayınca anne ve baba odaya girdi. Collaguazo'nun 6 yaşındaki erkeği kucağına alırken 5 yaşındaki kızı okşadığını gördüler.

KÜÇÜK KIZI OKŞAYIP DUDAKLARINDAN ÖPMÜŞ

Anne ve baba kız çocuğunu sıkıştırınca kız Collaguazo'nun kendisini okşayıp dudaklarından öptüğünü söyledi. Anne ve baba, polise haber verdikten sonra Collaguazo'ya saldırıp polis gelen kadar kendisini odaya kilitlediler.

POLİS GELİNCE ODAYA KİLİTLENEN SAPIK 4. KATTAN ATLADI

Odaya kilitlenen adam 4. katın penceresinden atladı. Önce korkuluklara çarpan daha sonra yere çakılan adam, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Kız çocuğun annesi ise ev sahiplerinin oğulları ile çok ilgilendiğini ama böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmediğini söyledi.