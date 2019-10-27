Eurovision'u sallamıştı! Rus nine hayatını kaybetti

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2012 yılında düzenlenen 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Rusya’yı temsil eden ve yarışma tarihinin en yaşlı üyeleri unvanına sahip olan “Buranovskiye Babushki” grubundan Natalia Yakovlevna, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Bakü’de düzenlenen organizasyonda ikinci olan fakat başarılarından çok yaşlı oluşlarıyla dikkat çeken Rus müzik grubu, Rusya’ya ve dünyada büyük sempati toplamıştı. Rusya’nın Udmurdya Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan grup üyeleri şarkılarını Rusça değil Udmurtça söyleyerek, bu dilin unutulmaması için büyük bir kampanyanın da öncüsü olmuştu.

Rusya’ya bağlı Udmurtya Özerk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Brechalov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus nineler grubundan Natalia Yakovlevna’nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yakovlevna için Udmurtya’da devlet töreni düzenleneceği açıklandı.

