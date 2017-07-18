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Essen Başkonsolosu görevine başladı

Mustafa Kemal Basa’nın 1 Temmuz itibariyle görevinin sona ermesinin ardından Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğu’na Şener Cebeci atandı. Cebeci (41) görevine geçen hafta başladı

Essen Başkonsolosu görevine başladı

Mustafa Kemal Basa’nın 1 Temmuz itibariyle görevinin sona ermesinin ardından Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğu’na Şener Cebeci atandı. Cebeci (41) görevine geçen hafta başladı

18 Temmuz 2017 Salı 11:44
Essen Başkonsolosu görevine başladı
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ESSEN Başkonsolosu Şener Cebeci, kamuya açık ilk toplantısını cumartesi günü konsolosluk binasında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği ile yaptı. “İlk toplantım oldukça anlamlı, oldukça duygu yüklü, unutamayacağım bir tesadüf, bir deneyim oldu” diyen Cebeci, birçok kişiyle tanışma, sohbet etme fırsatı bulduğunu söyledi. Cebeci, “Umut ediyorum ki, bundan sonra buradaki derneklerimizin toplumumuzun ileri gelenleriyle, çok daha yakın mesaimiz ve tanışma, kaynaşma fırsatımız olur” dedi.

ESSEN BEŞİNCİ GÖREV YERİM

Essen’in beşinci görev yeri olduğunu belirten Cebeci, şunları söyledi: 
“Almanya bizler için her zaman özel bir ülkedir. Çünkü burada çok sayıda vatandaşımız bulunmakta. Ayrıca tarihsel ilişkiler bağlamında da Almaya, her zaman öncelikli bir ülkedir. Dış ticaretimizde de Almanya’nın, çok önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla Almanya’da görev yapsak da, yapmasak da herkes aslında Almanya’dan haberdardır ve Almanya’da olup bitenleri her daim takip eder. Almanya’da çok sayıda temsilciliğimiz var, hepimiz yakın işbirliği içerisinde oluyor, sürekli birbirimizle haberdar oluyoruz. Almanya’nın her bir köşesinde, olup biteni paylaşıyoruz. Biz de, bu ailenin bir parçası olarak elimizden gelen hizmeti vermeye gayret edeceğiz.”Essen Başkonsolosluğu’nda göreve başlayan Şener Cebeci eşi Fatma Taşan Cebeci de, Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda konsolos olarak göreve başladı.

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Anahtar Kelimeler:
EssenMustafa Kemal BasaŞener Cebeci
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